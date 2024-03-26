Эксклюзив 26 марта 2024, 15:24 Раскрыты подробности работы обвиняемого в нападении на Crocus City Hall Фаридуни Источник «360»: боевик из Crocus City Hall Фаридуни работал в Подольске полгода Телеканал «360»

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Арестованный по уголовному делу о теракте в Crocus City Hall Шамсидин Фаридуни работал на паркетной фабрике в Подольске не более полугода. Об этом «360» сообщил осведомленный источник, близкий к производству.

Собеседник подчеркнул, что руководство на фабрику практически не приезжает и как набирают сотрудников для работы — неизвестно.

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О том, что Шамсидин Фаридуни работал на паркетной фабрике в Подольске, стало известно в ходе заседания Басманного суда Москвы, где обвиняемому избрали меру пресечения.

Одна из жительниц городского округа в комментарии «360» заявила, что сталкивалась с будущим боевиком и даже получила от него серию угроз.

По словам собеседницы, когда она выгуливала собаку, то нетрезвый Фаридуни перекрыл ей дорогу автомобилем, которым управлял. На просьбу дать ей пройти мужчина начал ругаться и сыпать угрозами.

«Сказал, что скоро всем русским [конец]», — пояснила она.

Узнал Шамсидина Фаридуни и охранник Crocus City Hall, который столкнулся с ним за неделю до атаки на концертный зал. По словам сотрудника, мужчина внимательно осматривал фойе и вызвал у него сильное подозрение.

Шамсидина Фаридуни вместе с еще тремя обвиняемыми в нападении на Crocus City Hall, где погибли 139 человек, задержали в Брянской области при попытке бегства. Басманный суд Москвы отправил всех участников нападения в СИЗО на два месяца.