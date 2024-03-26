Криминал 26 марта 2024, 00:18 Один из обвиняемых по делу Crocus City Hall воровал в магазинах шоколад РИА «Новости»

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Фигурант дела о теракте в Crocus City Hall Диловар Исломов в 2021 году получил штраф за хищение шоколадок. Об этом говорится в постановления Центрального районного суда Твери, сообщило РИА «Новости».

По данным материалов суда, Исломов проходил по делу об административном правонарушении. Речь идет о мелком хищении чужого имущества, стоимость которого не превышает 1000 рублей. Мужчина украл из магазина несколько шоколадок, общей стоимостью 350 рублей.

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«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей», — указали в документе.

По данным Следственного комитата, Диловар Исломов попал в преступную группировку, которая устроила стрельбу в Crocus City Hall, не позже 11 марта.

У еще одного фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall Далерджона Мирзоева было другое хобби — он занимался борьбой в Новосибирске. По словам соседей, мужчина часто посещал спортивный клуб «Зевс».