Эксклюзив 06 декабря 2023, 21:29 Не хороните Киву Писатель Беседин: плевки в сторону Ильи Кивы после его смерти нелепы РИА «Новости»

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Личность убитого 6 декабря в Подмосковье экс-депутата Рады Ильи Кивы можно с уверенностью назвать неоднозначной. Но его гибель стала очередным напоминанием о том, насколько беспринципные люди управляют Украиной. Писатель Платон Беседин подчеркнул, что киевский режим нужно не представлять слабым — а сделать таковым. Для справедливости.

Далее — его прямая речь.

Илья Кива — крепкий мужик. Таким я его и запомню. Мы встречались с ним и в киевских, и в московских телестудиях. Он очень напоминал героя одного из молодежных мемов. Накачанный, спортивный, лоснящийся, уверенный и самоуверенный. Вот и после того, как в него стреляли, Кива прошел еще немного, шаг за шагом, истекая кровью.

О его биографии сейчас пишут достаточно. Если выразиться мягко, то Киве более всего подходит одно слово — перебежчик. Он был в «правосеках», ходил красно-черным, а потом вдруг решил убраться в Россию. Мол, покаялся, осознал.

На самом деле, конечно, Илью Киву интересовало прежде всего то, как жить сытно и тусоваться красиво, всегда быть в центре внимания. Для этого он мог спеть любую песню. И пел.

Сегодня, после убийства, о Киве говорят много и преимущественно жестко. В данном плане он всех объединил. Вспоминается хрестоматийно-банальное «предателей никто не любит».

Однако говорить об этом надо было раньше, когда Илью Киву звали то в одну, то в другую студию — поразительная всеядность. Тогда он был всем нужен, а теперь вдруг стал негативным персонажем. Как пел Курт Кобейн, negative creep.

Все, что лично я думал о Киве, я сказал при его жизни. Что-то — даже ему в лицо. Он был гоголевский персонаж — мог бы появиться где-нибудь в «Мертвых душах»; Николай Васильевич бы расширил масштаб.

А вот плевки в сторону Кивы после его смерти нелепы и по-своему омерзительны. Кто-то вдруг прозрел и сменил вкусы. Где вы были, говорящие о Киве, раньше? В какое телекресло его усаживали?

Говорить же надо совсем о другом. Илья Кива, каким бы он ни был, выбрал сторону России. Он переехал с Украины, фактически выписав себе смертный приговор. И его застрелили.

Операцию готовили долго и тщательно, планировали и по итогу реализовали. Так и что теперь? Какой это месседж тем украинцам, которые захотят выбрать Россию? Сколько раз они подумают прежде? Вот в каком ключе мыслить надо.

А я бы так спросил: как вообще чувствуют себя украинцы, перебравшиеся в Россию? Как их у нас принимают?

Прилепин выжил. Татарский, Дугина убиты. В Донбассе и на новых территориях взрывают многих. Тех, кто выбрал Россию. Так что там о безопасности?

Украина действует как осатаневший беспредельщик, как лютый террорист — черти, засевшие в Киеве, ни чем и ни в чем не ограничены.

Но не надо думать, что терроризм — это слабость. Нет. К сожалению, современный мир устроен так, что чем меньше принципов, тем меньше ограничений. Поэтому и творят киевские черти весь этот беспредел. Заметим, на территории России.

Так что не нужно думать, что они слабые. Нужно сделать их слабыми. Так, чтобы каждый день, каждый миг они чувствовали себя не в безопасности и тряслись за свои шкуры.

Это нужно сделать для справедливости. Это нужно сделать для тех, кто выбирает и будет выбирать Россию. Только так, карая карателей не на словах, а на деле, мы восстанавливаем справедливость и облегчаем выбор.