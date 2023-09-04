Эксклюзив 04 сентября 2023, 19:55 Большое интервью Захара Прилепина. Об отношении к смерти, сроках СВО и безусловной победе Писатель Прилепин: в конце концов Европа обессилит — ей не тягаться с Россией Телеканал «360»

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Политик, писатель, публицист и общественный деятель Захар Прилепин рассказал в интервью «360» о пережитом покушении, ушедших товарищах, ежедневных подвигах солдат, возможных сроках окончания спецоперации на Украине и отношении к иноагентам.

«Свыше сказали, чтобы еще пожил». О покушении

— За последнее время было ли что-то, что вы переосмыслили? Изменились ли вообще ценности? Может, вы стали больше ценить жизнь?

— Дело в том, когда у тебя гибнет очень много близких товарищей, которых ты считал лучшими людьми в России и просто историческими персонажами, у тебя внутри раз за разом выгорает огромная часть души. И происходят две вещи.

Во-первых, конечно, ты каждый раз скорбишь по очередному погибшему товарищу. Но это не приводит ни к каким переосмыслениям. Во-вторых, понимаешь, что это случилось, и начинаешь думать: возможно, следующим будешь ты.

Телеканал «360»

То есть, несмотря на то что мое пребывание на разнообразных войнах было достаточно длительным, это чувство во мне не сразу выросло. Росло оно медленно.

И на какой-то момент, возможно, после гибели Саши и покушения, я перешел в эту стадию. Я совершенно спокойно стал относиться к самому факту собственной смерти. Ты, конечно, тоскуешь по своим товарищам, их не хватает. Но просто продолжаешь делать дальше то, что ты делал.

Это такая сила инерции. Больше всего меня волнует то, как я посмотрю в глаза своим товарищам на ином свете.

— Вы верите в судьбу?

— В предопределенность, Бога, миссию и свободу выбора — безусловно. Все эти вещи работают. Работают, потому что со мной случилось чудо в самом банальном смысле этого слова.

Взорвалась машина, я очнулся через 30 секунд. Сразу понял, что произошло, и сразу осознал, что не должен быть живым. Я просто открыл глаза и сказал: «Господи, спасибо, я все понял».

Я произнес это мысленно, не вслух, потому что еще не знал, могу ли разговаривать и вообще шевелиться. Просто произнес это, а потом стал смотреть: руки и ноги шевелятся.

Не знаю, каким словом это описать — видимо, шанс. Просто сказали [свыше]: «Поживи еще».

«Прогнозы не есть реальность». О спецоперации

— Как вы думаете, с ейчас мужчины стали слабее или сильнее?

— Ежедневно и ежеминутно у нас мужчины совершают большое количество подвигов, видоизменяя при этом человечество и не требуя за это особого к себе внимания. Мы не видим этих героев — не показывают нам их подвиги.

Да, мы узнали об этих трех танкистах, которые раздолбали восемь тяжеловесов, потому что они с Путиным встречались. Но там подвигов безумное количество в ежедневном режиме.

Но мы читаем про это в газетах, что ли? Девчонки видят этих парней? Нет. Но они и не просят об этом никого.

Военный конфликт — не просто куда-то побежать с винтовкой. Это выносливость, терпение, самоотречение, психологизм и умение адаптироваться в самых сложных ситуациях.

Первые вопросы, которые мне всегда задавали наши поуехавшие либеральные журналисты: а вы убивали? А там люди с садистсткими наклонностями? Они не понимают, что момент убивания и садитстких наклонностей — это 1,5% от всего остального, а 99% — это выживание в самом широком смысле.

Они роют себе окоп, строят блиндаж, прячутся от обстрела, ищут еду, снаряжают себя, следят за одеждой и за здоровьем — это очень сложно. Это и есть мужчины, это и есть мужская работа.

Не знаю, как уж там они возвращаются к своим женщинам, меньше они их любят или больше, но в целом я не верю в миф о посттравматическом синдроме. Когда приходят и начинают всех бить, обижать женщин и детей.

Телеканал «360»

По-настоящему воевавшие люди сохраняют самое высокое присутствие духа. Они понимают, что слабого нельзя обидеть и так далее. Мужчины, которые там находятся, через какое-то время понимают, что связь между ними и Богом — моментальная и прямая.

Вот ты что-то смародерил, выстрелил туда, куда не надо было стрелять, подранил кого-то, кого не стоило уничтожать или обижать, совершил любой грешок — и тебе тут же за это прилетает.

Не хочу сказать, что ко всем приходит это нравственное чувство, но ко многим. У моего поколения есть пример — наши дедушки и бабушки, прошедшие такую четырехлетнюю войну, что просто мама не горюй. У нас погибали, по-моему, 15 тысяч человек в день, в целом погибли примернго девять миллионов солдат.

Вернулись ли они с посттравматическим синдромом? Наверное, что-то у кого-то было. Но сейчас смотришь на стариков и думаешь: какие ясные и здоровые люди!

— Что произошло с боевиками с украинской стороны? Ведь у них тоже были дедушки, которые тоже воевали, отдавали свои жизнь за Родину?

— Уже можно не говорить с боевиками. Об этом можно было говорить в 2014-2015 годах. Сейчас надо говорить, что произошло с народом и что с ним произошло. Потому что речь уже не идет о добровольцах, людях из «Азова»* и «Правого сектора»*.

Человека можно поместить в определенную среду, где из всех носителей тебе начинают говорить какие-то вещи. И вот эта сила среды, медиа и постоянной пропаганды начинает тебя перекодировать. У нас много народов впадали в такую ересь периодически.

Телеканал «360»

— С колько продлится специальная военная операция?

— Зависит от миллиона разных факторов. Нам нужна сейчас еще одна готовая 350-тысячная группировка, которая одним ударом прорубит себе коридор с какой-либо стороны — с Одессы или еще откуда-то. Есть ли на деле эта группировка, мы не знаем. Но при таком сценарии и обстоятельствах [спецоперация] будет продолжаться месяц. А если ее нету, то все может занять и 10 лет, и 80 лет.

Ты даешь прогнозы, исходя из произошедшего, а потом оказывается, что принимаются полностью противоположные решения.

Я сейчас могу сказать, что военный конфликт будет длиться еще год, и за это время мы задушим эту Украину. В итоге может случиться так, что через две недели возьмут и заключат какое-то кривое перемирие.

— А надо ли это России?

— Это проигрыш на самом деле. Изначально президент декларировал возвращение Донбасса, мол, это русские регионы и мы должны их вернуть в состав России — демилитаризировать и денацифицировать.

Но у нас половина Донецкой области так и осталась за нашим несчастным неприятелем, не говоря о Николаеве, Одессе и полных Запорожской и Херсонской областях. Мы этого не совершили.

Между прочим, мы получили 10 миллионов человек нового населения. У нас демографическая яма, а мы тут же ее выровняли.

То есть, мы вроде победители, но исходя из того, что декларировал президент, — нет. Мы цели не добились.

Тем более, конечно же, что никакой военный конфликт в случае заключения перемирия не прекратится. Украина опять начнет накачиваться вооружением, будут идти перестрелки.

Самое главное, что будут омерзительные обстрелы Донецка. Это просто позорище какое-то. Поэтому все, кто склоняет к этому нашего президента, — нехорошие люди.

«Джентльменская война». О мировой провокации

— Россию часто провоцируют. Провоцируют в том числе на ядерный удар. Дмитрий Медведев часто напоминает, что Россия — ядерная держава. И не только он. Многие политики говорят: надо вспомнить ядерную доктрину и сказать, что с нами нельзя так.

— Я не сторонник радикальных мер. У нас еще есть много способов воздействовать на нашего несчастного неприятеля. Ну то есть, допустим, та же самая диверсионная война.

Когда Владимир Путин говорил, что мы еще не начали всерьез воевать, он точно не имел в виду ядерную доктрину. Он имел в виду некоторые наработки, которые мы до сих пор в полной мере не использовали.

Мы ведем некую джентльменскую войну, честно говоря. В этом есть как свои плюсы, так и минусы.

Дело в том, что все поставки, все то безобразие, которые США либо уже отправили на Украину, либо только обещают это сделать, не переломят ход этой истории.

Лишь еще больше погибнет украинцев и русских. Более того, пострадают российские и украинские города, а также в целом природа.

По логике этой истории, если мы всерьез задумаемся, то, конечно, мы победим. Потому что Россия более выносливая, чем объединенная Европа.

Это очевидно теперь всем в мире. Россия переиграет нищую Украину, сколько бы ей ни поставляли [военной техники].

Телеканал «360»

Да, придется томить Украину год-два, чтобы страна наконец обессилела. ЕС потом заявит, что кончились люди и мобилизационный ресурс, экономика схлопнулась.

Европа скажет: «У нас больше ничего нет. Мы не можем уже больше ничего поставлять». Однажды это неизбежно случится.

А СВО, если мы захотим выиграть, безусловно, закончится победой.

За всем этим [с украинской стороны] стоит садистская бессмысленность. Это, конечно, больше всего меня удивляет в украинцах. Они же должны понимать, что их просто не жалко [властям].

Вооруженные силы гонят на это Работино, уже просто в семь слоев положили людей, чтобы деревеньку взять. <…> Почему комитеты солдатских матерей молчат? Они ведь такие свободные, по их словам.

— А что по-вашему? Боятся просто?

— Это тоталитарное деспотическое государство, где раздавят всех. Тебя даже судить не будут. Вынут из подъезда и просто убьют.

— То есть это жизнь фактически в плену?

— Конечно. Они в плену. Их пленили. Но просто для самоуспокоения они так о себе не говорят.

Они говорят иначе: «На нас Россия напала». А так-то они, по здравому размышлению, конечно, в плену.

Телеканал «360»

«Что с них взять». Об отношении к иноагентам

— Как нам относиться к иностранным агентам? Что с ними делать?

— Надо, чтобы мы не замолчали все происходившее. Чтобы сегодня это кончилось, а завтра начались всенародные танцы, шоубиз и пляски. И вот, эти двуполые артисты вернулись на все обложки в качестве персонажей и героев страны. Вдруг вновь везде они — снова 25 портретов, например, Сергея Шнурова и Максима Галкина** на всех носителях.

Пугачева старенькая уже. Мне не важно, что с ней делать. Пускай вернется, живет в своем доме. Она же никакого значения не имеет уже. Нынешнее поколение не знает, кто это такая.

— Но она так не считает.

— Да какая разница, что она там считает? Они (иноагенты — прим. ред.) там все о себе что-то считают, а потом поехали за границу и выяснилось, что они вовсе не то, что они думали о себе изначально.

Это стало понятно быстро очень. И Моргенштерну** и даже Макаревичу** стало понятно, что там царит хамство и безобразие, все теряется и никто не извиняется. Они многие будут прозревать.

— Стоит ли тогда «убирать» всех иноагентов и, условно, равняться на Запад?

— Мне близок пример советского довоенного и послевоенного Советского Союза. Середина 1920-х годов. Только что голод пережили. Вся Москва состояла из общежитий, куда свезли писателей и музыкантов.

То есть съехались рабочие и крестьяне со всей страны, которые ничего не умели. Из них стали немедленно готовить культурную элиту, а также инженеров.

И когда началась самая страшная война в истории человечества, вдруг выяснилось, что мы можем сделать лучший в мире танк Т-34 и «Катюшу». А еще можем сочинить «Темную ночь». Ведь у нас были [Василий] Соловьев-Седой и Матвей Блантер — молодые люди, которые в 1930-х окончили консерватории.

У нас был целый класс молодых военных управленцев, композиторов, поэтов, художников, живописцев — кого угодно. Сейчас этих классов нет — есть лишь единичные люди: три композитора, 10 поэтов, полтора прозаика и восемь художников. И то дай Бог.

Телеканал «360»

— Среди них может быть потенциальный предатель?

— Нет, среди этих нет, а вот среди остальных — может. И их достаточно. Они не то чтобы латентные предатели — у них просто другое представление обо всем.

Они просто воспитаны так, что Запад — это счастье, что Америка — это адвокат и судья всего мира. Они до сих пор так все и думают, что Земфира** клевая, Моргенштерн** — свободный парень, а Oxxxymiron** (Мирон Федоров) — просто бог и настоящий кумир молодежи. И таких людей огромное количество.

Они совсем не предатели. Они просто жили в такой стране, где все так было устроено. С чего они должны в один момент просто взять, перевернуться и ощутить, что они как бы живут в стране, где был Пушкин, Oxxxymiron* (Мирон Федоров) и Максим Галкин**?

Они не обязаны переключиться мгновенно. Это тонкая ручная работа.

Мы ею не занимались, а теперь предъявляем: почему они такие? А они должны спросить: «Какими мы должны быть? С какой радости мы должны быть какие-то другие? Вы нас воспитывали другими? Нет, не воспитывали».

— А изменился ли русский менталитет за последние годы?

— Он меняется, и эту инерцию надо продолжать. Все, о чем мы с вами говорили выше, — он и есть. Ответ на вопрос: как?

Как продолжать все те подвиги, всю ту сила духа, которая явилась нашими мужиками. Чтобы мы перенесли эту силу подвига сюда и сказали: «Мы добили победу и будем ее достойны».

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Признан в России иностранным агентом.