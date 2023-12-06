Важное 06 декабря 2023, 19:43 Уголовное дело завели после убийства Ильи Кивы в Подмосковье СК возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Рады Кивы РИА «Новости»

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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в Одинцовском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, вечером 6 декабря на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево неизвестный выстрелил в политика из неустановленного оружия.

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«От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого — это экс-депутат Верховной Рады Украины — Илья Кива», — указали в ведомстве.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают причастных к убийству лиц.

По данным Telegram-канала Mash, тело Ильи Кивы обнаружили на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club». Политик проживал здесь в отдельном коттедже. Его нашел один из сотрудников гостиничного комплекса.

Позже спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил гибель Кивы. Он указал, что политика ликвидировали в ходе спецоперации СБУ.