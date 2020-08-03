Волочкову оштрафовали за визит в карантинное село Дивеево

В понедельник, 3 августа Тверской суд Москвы признал Волочокву виновной в нарушении закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Решением судьи балерине назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, говорится в сообщении от пресс-службы суда.

Волочкова приехала в монастырь в Дивеево, чтобы помолиться. «360» балерина рассказала, что прибыла с добрыми намерениями. Она также отметила, что ни в Дивеево, ни в монастыре не было никаких предупреждающих табличек о том, что село находится на карантине.

При этом в МВД по Нижегородской области рассказали, что Волочкова не могла не знать о карантине в селе. На всех въездах в поселение дежурят полицейские, которые говорят об этом. Ранее суд выписал балерине штраф за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Одна Волочкова отказалась его платить.