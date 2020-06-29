Святость не отнять. Волочкова в мехах приехала в карантинное Дивеево помолиться и устроила скандал полиции

28 и 29 июня российская балерина Анастасия Волочкова провела в селе Дивеево Нижегородской области, которое по-прежнему закрыто на карантин из-за сложной эпидемической обстановки. Привлек ее в эти места Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, в котором совсем недавно, в апреле, 90 монахинь заразились коронавирусом, а пять скончались.

Серафимо-Дивеевский монастырь в селе Дивеево Нижегородской области официально открыт для посещения с 11 июня — тогда с обители сняли карантин, но само село все еще считается неблагополучным с точки зрения эпидемической обстановки.

Тем не менее балерина Анастасия Волочкова решила совершить паломничество к святым местам и заехать в монастырь. По словам сопровождавшего Волочкову мужчины, ехать в Дивеево пришлось «обходным путем, полями», потому что напрямую въезд был закрыт из-за того самого карантина.

Скандал с правоохранителями

Во время ужина с одним из местных жителей, пригласивших Волочкову в свой дом, приехали полицейские, чтобы составить на балерину протокол о нарушении самоизоляции. Волочкова же начала ругаться на сотрудников правоохранительных органов и оскорблять их.

«Я своим именем урегулирую этот процесс. Потому что вы — не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю свою оставшуюся жизнь. Покинуть Дивеево? Да вы в своем уме? Меня дети и люди в храмах этих ваших вот, церквях, они меня здесь любили, фотографировались со мною! Вы кто вообще? Да вы чмо последнее!» — заявила Волочкова полицейским.

После этого ей сделали замечание, что такие слова могут быть рассмотрены уже как уголовное преступление — оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей. Но балерину это не остановило. Пытался успокоить диву и ее спутник, которой помог ей приехать в село.

Видеозапись ссоры балерины с представителями правоохранительных органов попала в соцсети, Волочкова обратила на это внимание.

«На каком основании люди в погонах размещают видео в YouTube? Хорошо, отсняли для протокола, так и прикрепите к делу, а не нарушайте все подряд. Вот за это нужно наказывать, а не за то, что человек хочет помолиться или приехал в одно из самых святых мест на земле», — сказала Волочкова «360».

Также балерина отметила, что в храме было много прихожан, однако их никто не задерживал для составления протоколов. Между тем в Дивееве действительно открыто посещение религиозных учреждений, но только для местных жителей. Волочкова утверждает, что в храме, где она отстояла службу, было «много прихожан и паломников, приехавших из разных городов».

«И вообще, как такое может быть?! Село закрыто, а монастыри и храмы открыты! Службы-то идут!» — добавила балерина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram сообщил, что многие местные жители жаловались ему на то, что Волочкова в обход запретов приехала в Дивеево, хотя многие не могут даже проехать через него транзитом. Сами же местные и вызвали полицию.

Карантинный Серафимо-Дивеевский монастырь

Никитин просил паломников временно воздержаться от посещения Дивеева, потому что опасность новой вспышки для небольшого села слишком велика и «даже один контакт с последующим инфицированием может изменить ситуацию».

Сама Волочкова заявила, что о карантине не знала. Она уверена, что в Дивееве нет ни одного заболевшего. Тем временем в Дивееве более 400 заболевших COVID-19.

На храме не было написано, что вход закрыт. Служба-то шла. Храм открыт, ворота открыты. Нигде нет заболевших. Ни одного случая заболеваний здесь Анастасия Волочкова балерина, заслуженная артистка России.

По словам Волочковой, закрытие Дивеева на карантин — происки местных политиков.

«Мне сообщили местные жители и служители монастыря о том, что село закрыто по причине разногласия губернатора с настоятелями монастыря. Чтобы перекрыть возможности дохода. Так как основной доход монастыря — от паломников и их пожертвований», — заявила балерина «360».

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь считается четвертым «земным Уделом Пресвятой Богородицы», местом, которому особенно покровительствуют православные святые.

Здесь находится Святая Канавка, где, по приданию, Богородица явилась почитаемому православному святому Серафиму Саровскому, здесь же хранятся его мощи и расположены святые источники.