Волочкова заявила, что была не в курсе карантина в Дивееве. Поэтому она отказалась платить штраф

Эпопея Анастасии Волочковой с ее посещением Дивеева, закрытого на карантин, продолжается. В понедельник, 3 августа, должно пройти еще одно слушание из-за этой поездки. Балерина продолжает утверждать, что невиновна. Об этом сообщил корреспондент «360».

На заседании 3 августа рассмотрят еще одно административное дело в отношении известной танцовщицы. Теперь речь идет о нарушении санитарных правил и создании угрозы населению. Если ее признают виновной, то она должна будет заплатить штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

По словам Волочковой, она съездила помолиться в Дивеево, как и другие люди. Однако из-за того, что она знаменитая, скандал возник именно вокруг нее.

«Я реально не знала, что там карантин. Я ехала семь часов на машине. Неужели ли я, зная, что там карантин, поехала бы туда? Чтобы после семи часов вернуться обратно…» — рассказала балерина.

Она отметила, что узнала о карантине, когда сидела в гостях у своих друзей перед отъездом. Об этом ей сообщили «ворвавшиеся внезапно пять мужиков».

Поездка Волочковой в Дивеево (Нижегородская область) состоялась в конце июня. Она отправилась туда, чтобы посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Однако село временно закрыли из-за сложной эпидемической обстановки.

Полиция оповестила балерину об этом во время ужина в одном из местных домов. Представители МВД собирались составить протокол о нарушении самоизоляции, но столкнулись с возмущением бывшей примы Большого театра. Она устроила скандал.

В итоге Волочкову все же наказали за нарушение режима повышенной готовности в Дивееве и выписали штраф в размере 20 тысяч рублей. С таким решением Анастасия несогласна, она собирается его опротестовать.