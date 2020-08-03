Волочкова заявила, что была не в курсе карантина в Дивееве. Поэтому она отказалась платить штраф
На заседании 3 августа рассмотрят еще одно административное дело в отношении известной танцовщицы. Теперь речь идет о нарушении санитарных правил и создании угрозы населению. Если ее признают виновной, то она должна будет заплатить штраф от 15 до 40 тысяч рублей.
По словам Волочковой, она съездила помолиться в Дивеево, как и другие люди. Однако из-за того, что она знаменитая, скандал возник именно вокруг нее.
«Я реально не знала, что там карантин. Я ехала семь часов на машине. Неужели ли я, зная, что там карантин, поехала бы туда? Чтобы после семи часов вернуться обратно…» — рассказала балерина.
Она отметила, что узнала о карантине, когда сидела в гостях у своих друзей перед отъездом. Об этом ей сообщили «ворвавшиеся внезапно пять мужиков».
Поездка Волочковой в Дивеево (Нижегородская область) состоялась в конце июня. Она отправилась туда, чтобы посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Однако село временно закрыли из-за сложной эпидемической обстановки.
Полиция оповестила балерину об этом во время ужина в одном из местных домов. Представители МВД собирались составить протокол о нарушении самоизоляции, но столкнулись с возмущением бывшей примы Большого театра. Она устроила скандал.
В итоге Волочкову все же наказали за нарушение режима повышенной готовности в Дивееве и выписали штраф в размере 20 тысяч рублей. С таким решением Анастасия несогласна, она собирается его опротестовать.