«Нельзя запретить веру верующему человеку». Волочкова объяснила скандал в закрытом на карантин Дивееве

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что приехала в Дивеево с добрыми намерениями — помолиться в одном из самых святых мест на земле, а затем окунуться в святые источники. Она считает — это нельзя запретить, также как и «веру верующему человеку».

Об этом Анастасия Волочкова рассказала «360».

«Приехала в Дивеево с добрыми намерениями помолиться и окунуться в святые источники. Вы считаете это можно запретить? То есть губернатор этой области может запретить веру верующему человеку?» — сказала балерина.

Она подчеркнула, что ни в самом Дивееве, ни рядом с ним, ни в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре не было ни одной таблички, которая запрещала бы вход. Более того — внутри шла служба, храм и ворота были открыты. По словам Волочковой, нигде не было заболевших COVID-19 — «ни одного случая заболеваний здесь».

«Самое интересное, что я и помолилась, и на источниках побывала, молебен отстояла. И только после из моего Instagram местные правоохранители узнают о том, что я в Дивееве, и приходят рассказать мне, что я не имела права сюда приезжать. Почему меня не остановили в храме? Там сложнее выследить? А здесь ворваться в дом к человеку — совершенно беззаконно. Не постучавшись в чужой дом, это разве справедливо?», — отметила Волочкова.

Она также акцентировала внимание руководства правоохранительных органов на «полном нарушении законодательства и Конституции», которое совершили местные полицейские. Ее возмутило то, что сотрудники разместили ролик на YouTube.

«Хорошо, отсняли для протокола, так и прикрепите к делу, а не нарушайте все подряд. Вот за это нужно наказывать, а не за то, что человек хочет помолиться или приехал в одно из самых святых мест на земле, где, кстати, нет ни одного случая заражения», — заявила Волочкова.

Ранее на балерину выписали сразу два протокола об административных правонарушениях. Кроме того, ей может грозить ответственность за оскорбление представителей власти.