МВД: Волочкова должна была знать про карантин в Дивееве

«Пункты контроля работают на въезде в закрытом на карантин Дивееве. Они продолжают работать. Всех въезжающих в село проверяют сотрудники полиции. Таким образом, все приезжающие в Дивеево знают о том, что оно закрыто на карантин», — заявили журналистам агентства в пресс-службе МВД по Нижегородской области.

Ранее Волочкова рассказала, что нигде не заметила табличек или предупреждающих о карантине надписей. Собеседник агентства из пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области рассказал, что Волочкова и ее спутник будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, что балерина Волочкова в комментарии «360» рассказала, что приехала в храм с добрыми намерениями, чтобы помолиться. Она также обратила внимание на поведение сотрудников полиции, которые разместили ролик с задержанием балерины на YouTube.