    30 июня 2020, 14:21

    МВД: Волочкова должна была знать про карантин в Дивееве

    Мария Шагиахметова

    Ананстасия Волочкова получила штраф, за то что нарушила карантин, приехав в село Дивеево. Однако она должна была знать про ограничения, так как на въезде сотрудники полиции предупреждают об этом. Такие сведения приводит РИА «Новости» со ссылкой на службу МВД по Нижегородской области.

    «Пункты контроля работают на въезде в закрытом на карантин Дивееве. Они продолжают работать. Всех въезжающих в село проверяют сотрудники полиции. Таким образом, все приезжающие в Дивеево знают о том, что оно закрыто на карантин», — заявили журналистам агентства в пресс-службе МВД по Нижегородской области.

    Ранее Волочкова рассказала, что нигде не заметила табличек или предупреждающих о карантине надписей. Собеседник агентства из пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области рассказал, что Волочкова и ее спутник будут привлечены к административной ответственности.

    Напомним, что балерина Волочкова в комментарии «360» рассказала, что приехала в храм с добрыми намерениями, чтобы помолиться. Она также обратила внимание на поведение сотрудников полиции, которые разместили ролик с задержанием балерины на YouTube.