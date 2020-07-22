Суд оштрафовал Волочкову за проникновение в закрытое на карантин село

Московский суд оштрафовал балерину Анастасию Волочкову за нарушение карантина в селе Дивеево. Об этом «360» сообщили в Тверском суде.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 22.07.2020 года Волочкова Анастасия Юрьевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.06.1 КОАП РФ („Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“ — прим. ред.)», — сообщили «360» в суде.

Балерине назначили наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Источник фото: телеканал «360»

В конце июня Волочкова посетила село Дивеево Нижегородской области, закрытое на карантин из-за сложной эпидемической обстановки. Причиной ее поездки стало посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

Полиция застала балерину во время ужина в одном из домов. Правоохранители хотели составить протокол о нарушении самоизоляции, однако столкнулись с сопротивлением бывшей примы. Она начала ругаться на полицейских, угрожая им своим именем.