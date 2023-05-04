Знаменитости 04 мая 2023, 18:30 Блогер Лерчек заработала десятки миллионов рублей на косметике в 2022 году — СМИ Kp.ru: косметическая фирма блогера Лерчек принесла 172 млн рублей выручки за 2022 год РИА «Новости»

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Косметическая фирма блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и ее мужа Артема Чекалина ООО «Летик Мейкап» принесла владельцам десятки миллионов рублей дохода в 2022 году. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Чекалины стали фигурантами двух уголовных дел. Знаменитых супругов заподозрили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

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На время расследования суд запретил Лерчек и ее мужу пользоваться интернетом. Блогер просила суд оставить ей возможность выходить в Сеть. Чекалина заявила, что блог — ее единственный источник дохода, однако меру пресечения не изменили. Муж блогера отмечал, что их счета арестовали, а денег на черный день они с женой не накопили.

На самом деле знаменитые супруги зарабатывали не только в соцсетях. Чекалины зарегистрировали собственный бренд косметики LETIQUE. Бизнес продолжает приносить им деньги даже после возбуждения уголовных дел, выяснил сайт kp.ru.

По данным издания, выручка ООО «Летик Мейкап» за 2022 год составила 172 миллиона рублей. Чистая прибыль Лерчек и ее мужа от косметического бизнеса за прошлый год достигла 78 миллионов. Если сравнивать с 2021 годом, финансовые показатели блогерской фирмы выросли в 1,3–1,5 раза.

Несмотря на блокировку счетов Чекалиных, движения по счетам ООО «Летик Мейкап» не ограничили. Деньги можно переводить и снимать, а арест на имущество фирмы не наложили. Фирма по-прежнему торгует косметикой, а знаменитые супруги получают с этого доход, узнали журналисты.

Ранее блогер Александра Митрошина, против которой тоже возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов, полностью погасила задолженность. В общей сложности звезда соцсетей выплатила 127 миллионов рублей.