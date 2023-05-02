Знаменитости 02 мая 2023, 17:37 Прощание с Юдашкиным пройдет на Троекуровском кладбище 6 мая ТАСС: прощание с модельером Юдашкиным пройдет на Троекуровском кладбище 6 мая РИА «Новости»

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Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным состоится на Троекуровском кладбище 6 мая. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе дома моды Юдашкина.

Начало в 11:00. Где похоронят кутюрье, станет известно позже.

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О смерти модельера сегодня сообщила его жена, Марина Юдашкина. Ему было 59 лет. В последние годы Валентин Юдашкин боролся с раком почки, опухоль дала метастазы.

Многие знаменитости тепло отзываются о кутюрье и признаются, что его смерть была для них ударом. Артист Владимир Винокур в беседе с «360» назвал Юдашкина художником, совершившим революцию в российской моде. Певец Сергей Пенкин отметил, что уход модельера станет большой утратой. Продюсер Иосиф Пригожин, давно знакомый с Валентином Юдашкиным, рассказал, что был в шоке от печального известия, и вспомнил, что модельер был легким, но очень сильным и мужественным человеком. А коллега умершего Денис Симачев подчеркнул, что у кутюрье был «неповторимый стиль в моде».