Эксклюзив 02 мая 2023, 13:44 «Обладал невероятным мужеством». Иосиф Пригожин — о Юдашкине Продюсер Пригожин: модельер Юдашкин был легким и при этом сильным человеком РИА «Новости»

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Продюсер Иосиф Пригожин назвал умершего модельера Валентина Юдашкина легким, порядочным, очень мужественным человеком. Они были знакомы с 1988 года, рассказал Пригожин «360».

«Я был одим из тех, кто нашел спонсоров и помог ему с первой коллекцией для эстрады, продал ее и сделал красивое шоу. Я еще был мальчишкой. В последнее время мы реже виделись», — вспомнил он.

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Пригожин выразил соболезнования родным и близким кутюрье и пожелал им терпения. Он отметил, что смерть двух легендарных художников подряд — это «тяжело и неприятно».

«Валечка был невероятным: порядочный, душка, у него потрясающая семья, жена… Легкий был человек. Нам всем будет его не хватать. Очень сильный он, столько лет боролся, обладал невеоятным мужеством», — рассказал Иосиф Пригожин.

Он признался, что новость о смерти Юдашкина застала его во время монтажа фильма и повергла в шок.

Валентин Юдашкин несколько лет боролся с раком почки, однако до последнего не прекращал работать.