Важное 02 мая 2023, 13:03 Умер Валентин Юдашкин РИА «Новости»

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Скончался модельер Валентин Юдашкин. Об этом сообщил Первый канал со ссылкой на его жену Марину.

Кутюрье было всего 59 лет. Известно, что он тяжело болел: в 2016 году у него обнаружили рак почки, а позже — метастазы в голове.

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Еще в 2020 году поклонники заметили, что Юдашкин сильно похудел и выглядел нездоровым, лицо осунулось. Даже знаменитости позволяли себе заявления о том, что модельеру осталось недолго.

Несмотря ни на что, Юдашкин до последнего продолжал трудиться, каждая его коллекция была большим событием в мире моды.

Валентин Юдашкин — народный художник России, заслуженный деятель искусств, академик Российской академии художеств. Родился в Московской области в 1963 году, окончил Московский индустриальный техникум по направлениям «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика». Первую коллекцию представил в 1991 году в Париже. В 1990-х создавал костюмы для олимпийской сборной России, одевал мужску. и женскую сборные России по футболу, в 2000-х участвовал в создании образцов формы для ВС РФ. Юдашкин несколько раз появлялся в шоу «Модный приговор» на Первом канале, заменяя ведущего, Александра Васильева.

В 2012 году модельер зарегистрировался как доверенное лицо Владимира Путина перед президентскими выборами. В том же году стал главой Союза танцевального спорта России, главным редактором телеканала «Стиль и мода».