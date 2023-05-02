Знаменитости 02 мая 2023, 15:53 Модельер Денис Симачев назвал смерть Юдашкина невосполнимой утратой

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Известный российский модельер Валентин Юдашкин ушел из жизни после продолжительного заболевания в возрасте 59 лет. О его смерти высказался его коллега Денис Симачев, сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам модельера и телеведущего, российская мода понесла невосполнимую утрату. Особенно учитывая, что с с разницей в два дня лишилась двух своих икон — Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина.

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«У Вали Юдашкина был свой неповторимый стиль в моде, в том, как он выбирал ткани, как он скрупулезно относился к деталям, к вышивкам. Как он мне долго рассказывал и объяснял», — отметил Денис Симачев.

Он также добавил, что Валентин Юдашкин обладал также и неповторимыми человеческими качествами: добротой и бесконечным сочувствием.

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