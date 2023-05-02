Эксклюзив 02 мая 2023, 13:40 «Он сделал революцию». Владимир Винокур — о кутюрье Валентине Юдашкине Артист Владимир Винокур рассказал, каким был кутюрье Валентин Юдашкин РИА «Новости»

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Модельер Валентин Юдашкин был выдающимся художником, совершившим революцию в российской моде. Об этом «360» рассказал советский и российский артист Владимир Винокур.

«Его показы были просто праздником для миллионов людей», — отметил народный артист РСФСР.

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Винокур рассказал, что сам Юдашкин при этом был человеком очень скромным, умным, тактичным и интеллигентным.

«Я ему очень благодарен за многолетнюю дружбу, кланяюсь памяти прекрасного человека», — сказал Винокур.

Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет после продолжительной болезни. В 2016 году у него обнаружили рак почки, а позже — метастазы в голове.

Валентин Юдашкин — народный художник России, заслуженный деятель искусств, академик Российской академии художеств. Родился в Московской области в 1963 году, закончил Московский индустриальный техникум. Первая коллекция Юдашкина была представлена в Париже в 1991 году. Его наряды носили Раиса Горбачева, Наталья Ветлицкая и другие именитые звезды.