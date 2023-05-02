Эксклюзив 02 мая 2023, 14:46 «Это большая утрата». Сергей Пенкин выразил соболезнования в связи со смертью Юдашкина Певец Сергей Пенкин: большая утрата, когда уходят личности РИА «Новости»

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Кутюрье Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни. Певец Сергей Пенкин в беседе с «360» выразил свои соболезнования в связи со смертью модельера.

Артист рассказал, что не знал близко Юдашкина, но уход кутюрье из жизни стал большой утратой.

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«Сразу два модельера ушли. Сначала Зайцев, теперь Юдашкин. Это большая утрата, когда уходит личности», — сказал Пенкин.

Валентин Юдашкин тяжело болел: в 2016 году у него обнаружили рак почки, затем — метастазы в голове. Несмотря на свою болезнь модельер продолжал трудиться, каждая его коллекция была большим событием в мире моды.

Певец Лев Лещенко назвал смерть Юдашкина тяжелой утратой и печальным событием, а самого кутюрье великолепным творцом, художником и личностью, который прославлял страну на выставках во Франции и других странах.