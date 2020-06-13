    13 июня 2020, 10:55

    Пригожин призвал наказать Ефремова миллионным штрафом

    Алена Макаренко

    Иосиф Пригожин заподозрил сотрудников ГИБДД во взяточничестве. Он уверен, что пьяным водителям нужно выписывать миллионные штрафы и сразу же лишать их водительского удостоверения. Так в эфире радиостанции «Говорит Москва» музыкальный продюсер прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

    «Самое главное я вам хочу сказать, что закон должен быть один для всех, вне зависимости от того, какую должность ты занимаешь и что ты делаешь. Можно сделать какие-то скидки на какие-то вещи, но нельзя оправдать пьянство за рулем», — заявил Пригожин.

    Он считает, что штрафы должны быть миллионные. Кроме того, продюсер поинтересовался, почему у Ефремова до сих пор не забрали водительские права.

    «Он не первый раз, как выясняется, пьяный. Это вопрос к представителям ГАИ, которые позволяют себе брать деньги», — прокомментировал Пригожин.

    Михаил Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце 8 июня. В результате погиб водитель Lada, в которую актер врезался на Jeep Grand Cherokee. По данным прокуратуры, артист сел за руль пьяным и под наркотическим опьянением. Ему грозит до 12 лет колонии.

    Ефремов записал видеообращение. В ролике он заявил, что не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего Сергея Захарова. Актер готов «помочь всеми средствами», назвав это предложение «не попыткой откупиться, а попыткой искупить». Эдгард Запашный увидел в артисте растерянного человека.