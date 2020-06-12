Ветеран ФСИН рассказал о грозящей Ефремову жизни в колонии

Устроившему смертельную аварию актеру Михаилу Ефремову грозит реальный срок. Суд может отправить артиста в колонию-поселение. Тогда он сможет жить в съемной квартире и появляться в лагере только для работы. Если наказание будет суровей, то ближайшие несколько лет заслуженный артист проведет в бараке с остальными осужденными.

Об этом в беседе с газетой «Вечерняя Москва» рассказал подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко.

Он отметил, что если суд примет соответствующее решение, жить в колонии Ефремову придется по расписанию, но на тяжелые работы в силу возраста его вряд ли отправят. Так как он известный человек, то сотрудники будут следить, чтобы его не обижали. Кроме того, контролировать отсидку артиста будет и надзорный прокурор.

По словам ветерана ФСИН, питаться подсудимый будет нормально.

«Сейчас на зонах кормят хорошо. Впроголодь никто не живет. Это не богемный ресторан, но все необходимое для нормального поддержания здоровья и сил в рацион включено», — пояснил он.

Однако с другими осужденными в случае, если суд примет соответствующее решение, артисту придется уживаться. В противном случае к нему применят меры.

«Если начнет себя с людьми вести неправильно, „сотоварищи“ могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится. Там разговоры не очень длинные», — поделился Шутко.

Актер Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы вечером в понедельник, 8 июня. На своем внедорожнике он выехал на встречную полосу, чтобы развернуться, но в итоге врезался в кабину фургона.

Внутри поврежденной машины находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчину с множеством травм достали врачи и увезли в Институт имени Склифосовского. Утром следующего дня он скончался.

Ефремов в результате аварии не пострадал. Проведенное медицинское освидетельствование показало в крови не только алкоголь, но и следы наркотиков. Следователи завели уголовное дело по факту пьяной езды, которая привела к смерти человека.

После объявления прокуратуры, что Ефремов управлял автомобилем после употребления наркотиков, появилось второе уголовное производство по факту сбыта. По нему артист проходит свидетелем. В данный момент Михаил Ефремов находится под домашним арестом, откуда его доставляют на допросы к следователю. Сегодня сотрудники проверили, как артист соблюдает правила ареста.