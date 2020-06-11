Погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в родном селе под Рязанью

Курьера Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с пьяным Ефремовым, похоронили в его родном селе Кузьминское под Рязанью. До погребения прошла гражданская панихида в Москве и отпевание в храме в соседнем селе Константиново.

Захарова отпели в храме Казанской иконы Божией Матери на территории музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове. Похоронили его в родном селе Кузьминское, которое находится рядом.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента, родные погибшего принесли на могилу 14 венков. От Ефремова венка не было. На кладбище пришла жительница Кузьминского Людмила Арефьева, которая давно знает Сергея и его брата Валерия. Она сказала, что они оба замечательные люди.

Захаров получил смертельные травмы 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. В столице он работал курьером интернет-магазина и ехал на служебном фургоне после смены. В него на скорости въехал Jeep, за рулем которого сидел пьяный актер Михаил Ефремов.

Против заслуженного артиста России возбудили уголовное дело. Ему грозит 12 лет лишения свободы. Сейчас актер находится под домашним арестом.