«Растерянный человек»: Запашный — о видеообращении Ефремова
«На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов. Мои соболезнования семье погибшего», — написал Запашный в Instagram.
Ранее Ефремов записал на видео обращение. Актер попросил прощения у семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. Также он обещал помочь, если такую помощь родственники от него смогут принять. Случившееся Ефремов назвал непростительным и заверил, что не будет отмазываться от наказания.
«Конец. Не уже больше никакого Ефремова, предал я всех. Простите пожалуйста. Больше сказать нечего», — заключил артист.
Видео: YouTube / GrazhdaninPoet
Вечером 8 июня Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии в центре Москвы. На большой скорости он влетел в фургон, ехавший по встречке. Водитель машины скончался под утро в реанимации. На актера завели уголовное дело и отправили под домашний арест на два месяца.