После смертельной аварии Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Гендиректор Московского цирка Эдгард Запашный увидел в артисте растерянного человека.

«На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов. Мои соболезнования семье погибшего», — написал Запашный в Instagram.

Ранее Ефремов записал на видео обращение. Актер попросил прощения у семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. Также он обещал помочь, если такую помощь родственники от него смогут принять. Случившееся Ефремов назвал непростительным и заверил, что не будет отмазываться от наказания.

«Конец. Не уже больше никакого Ефремова, предал я всех. Простите пожалуйста. Больше сказать нечего», — заключил артист.

Видео: YouTube / GrazhdaninPoet

Вечером 8 июня Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии в центре Москвы. На большой скорости он влетел в фургон, ехавший по встречке. Водитель машины скончался под утро в реанимации. На актера завели уголовное дело и отправили под домашний арест на два месяца.