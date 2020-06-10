Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова в момент аварии

«Органами предварительного расследования Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по пункту „а“ части 4 статьи 264 Уголовного кодекса России, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», — говорится в сообщении.

При этом сам пункт Уголовного кодекса гласит о «лице, находящемся в состоянии опьянения», без уточнения алкоголь это или наркотики.

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что в ходе медицинского освидетельствования в крови артиста нашли запрещенные вещества. При этом собеседники в правоохранительных органах уточнили, что наркотики долго выводятся из организма, а то, что обнаружили в крови артиста, — остаточные следы, которые не могли сказаться на причинах аварии.

Сегодня главный прокурор Москвы Денис Попов обратился в Главное управление МВД российской столицы с требованием передать уголовное дело по аварии с участием Ефремова в Главное следственное управление столичного главка МВД.

Пьяный Михаил Ефремов в минувший понедельник, 8 июня, за рулем своего Jeep врезался в фургон, которым управлял курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Актер решил развернуться через встречное движение и смял кабину фургона вместе с водителем. Прибывшие на место медики достали пострадавшего водителя и увезли в институт Склифосовского. На следующее утро Захаров умер от полученных травм.

Сам Ефремов не пострадал. Сотрудники полиции увезли его на медицинское освидетельствование, которое показало алкоголь и следы наркотиков в крови. После этого актера отпустили под подписку о невыезде. На следующий день Ефремова увезли на допрос, после которого задержали. Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест на два месяца.