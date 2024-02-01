Знаменитости 01 февраля 2024, 13:39 «Миша сам не очень хочет это обсуждать». Охлобыстин — о возможном выходе Ефремова по УДО Охлобыстин заявил, что рассчитывает на выход Михаила Ефремова по УДО РИА «Новости»

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Актер Михаил Ефремов в марте сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение из колонии. После выхода на свободу он вернется на сцену, но в другом амплуа, заявил его коллега Иван Охлобыстин Telegram-каналу Shot.

«Я очень на это (УДО. — прим. ред.) рассчитываю. Я боюсь говорить что-либо. И Миша сам не очень хочет это обсуждать. Он в периоде внутреннего осознания, замкнут. Можно понять, потому что это гигантский стресс», — сказал он.

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Охлобыстин посетовал, что повлиять на судебную систему нельзя, и предложил молиться об освобождении актера. Он выразил надежду на то, что Ефремова примут обратно в театр «Современник», ведь он, по словам коллеги, профессионал высокого уровня.

Михаил Ефремов, по мнению собеседника канала, с учетом опыта последних лет захочет расплатиться с обществом «в культурном плане». Охлобыстин признал, что погибшего в аварии не воскресить, но заявил, что хороший театральный режиссер не станет лишним. Он усомнился в том, что актер согласится на комедийные роли, потому что сильно изменился.

Супруга Ефремова Софья Кругликова заявляла, что он сможет выйти по УДО весной 2024 года. Артиста приговорили к 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП на Смоленской площади. В прошлом году он просил заменить часть наказания на принудительные работы.