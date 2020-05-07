Коронавирус подтвердили у владельца «Спартака»

Коронавирус обнаружили у владельца московского футбольного клуба «Спартак» и вице-президента компании «Лукойл» Леонида Федуна. Бизнесмена госпитализировали, о его состоянии пока ничего не известно.

Информация об этом появилась на официальном сайте футбольного клуба.

У председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице ФК «Спартак».

Бизнесмен Леонид Федун приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба столицы в 2003 году. За это время команда завоевала большое количество наград. Шесть раз футболисты занимали вторую позицию в чемпионате России, один раз — третью, а в сезоне 2016/17 — поднялись на первое место. Кроме того, в 2017 году «Спартак» завоевал Суперкубок страны.

Летом 2019 года Федун заявил, что планирует передать клуб во владение болельщикам. Планировалось, что этот процесс завершится к 2023 году.

По информации на 7 мая, в России выявили 177 160 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз подтвердили у 11 231 человека в 84 регионах страны. За все время пандемии в России от COVID-19 скончались 1625 пациентов, еще 23 803 человек выздоровели.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после 12 мая для жителей Москвы не станут ослаблять режим самоизоляции. Однако некоторые фирмы возобновят работу — речь идет обо всех строительных и промышленных компаниях. Из-за этого в столице увеличится трафик транспорта, на улицы выйдут больше людей. Чтобы снизить риск заражения новым типом коронавирусной инфекции, власти Москвы вводят масочный и перчаточный режимы — без этих средств защиты нельзя будет находиться в общественных местах.

Ранее масочный режим уже ввели власти Московской области — сейчас он носит рекомендательный характер, но с 12 мая станет обязательным. Нарушителей будут штрафовать, однако на первом этапе ограничатся предупреждениями.