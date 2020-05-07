Более 11 000 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за сутки выявили 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Теперь зараженных в стране 177 160. Из-за болезни СОVID-19 умерли еще 88 человек. Всего погибших 1625.

Не обошлось и без положительной динамики: за последние 24 часа с болезнью справились 2476 человек, которых уже выписали из больниц. С начала эпидемии поправились 23 803 пациента.

У 48,7% новых пациентов с COVID-19 нет клинических проявлений болезни. Она протекает бессимптомно.

Больше всего выявленных случаев в Москве — 6703. В Подмосковье коронавирусных больных прибавилось на 842, в Нижегородской области — на 312.

В Роспотребнадзоре заметили, что на 7 мая в стране сделали более 4,8 миллиона тестов на COVID-19. Только за сутки проведено около 169 тысячи исследований.

Медики наблюдают за состоянием 231 тысячи человек, у которых коронавирус пока только подозревают.

В Подмосковье специалисты на сегодняшний день провели уже 282 177 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Анализы брали в том числе у тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной по COVID-19 ситуации.

Тесты на коронавирус делают на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые граждане могут провериться в частных лабораториях.

Во всех регионах РФ из-за пандемии коронавируса ввели режим самоизоляции. Снимать действующие по стране ограничения намерены поэтапно. В Роспотребнадзоре заявили, что сначала могут открыть небольшие непродовольственные магазины, разрешить прогулки с детьми и уличный спорт.

Психологи считают, что после окончания самоизоляции социальное поведение россиян изменится. Людям посоветовали постепенно возвращаться к привычному образу жизни, чтобы не испытать еще больший стресс.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. Болезнь, которую позже назвали COVID-19, распространилась по всему миру. Выявленных случаев заражения сейчас, по данным Университета Джонса Хопкинса, более 3,7 миллиона. Лекарства от инфекции нет до сих пор. Однако итальянские ученые заявили об успешных испытаниях первой вакцины на грызунах. Скоро ее начнут тестировать на людях.