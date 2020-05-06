Андрей Воробьев рассказал о первых этапах масочного режима в Подмосковье. Сначала штрафовать не будут

С 12 мая в Подмосковье начнет действовать обязательный масочный режим — пока он носит рекомендательный характер. Его главный замысел заключается в том, чтобы каждый житель региона осознал важность и эффективность этого средства защиты.

Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24». Он подчеркнул, что «каждый житель планеты» знает, для чего нужны маски. Однако многие продолжают относится к этому «достаточно легкомысленно».

Масочный режим начнет действовать в регионе уже с 12 мая — при выходе на улицу каждый житель региона должен будет обязательно надеть это средство защиты. Нарушителя ждет штраф, однако первое время его не будут «наказывать рублем» — ограничатся предупреждением.

Поэтому мы очень аккуратны. Да, ты обязан надеть маску с 12 числа. Но в первое время тебе будут делать замечания. Никто не будет наказывать рублем жестко и принципиально. Но жестко и принципиально ты получишь замечание Андрей Воробьев.

«И, наверное, каждый, кто находится рядом, попросит тебя надеть маску — если ты еще не понял, что это безопасно для самого тебя, для системы и для тех, кто находится рядом. Вот замысел», — подчеркнул глава региона.

Андрей Воробьев рассказал, то Подмосковье продолжает наращивать изготовление необходимых людям масок. Для этого в регионе развернули ряд производств — от 20 до 30, а также ввели дополнительные поощрения. Предприятиям, которые покупают станок для изготовления этих средств зашиты, вернут часть затрат на это оборудование.

«Мы приняли специальную программу для старшего поколения. Там тоже будут мероприятия, которые [дадут] людям, особенно в первое время, получить маску либо по льготной цене, либо бесплатно», — заключил Андрей Воробьев.