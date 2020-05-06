Режим самоизоляции в Москве не станут ослаблять с 12 мая. Но некоторые предприятия начнут работу

Режим самоизоляции для жителей Москвы не станут ослаблять с 12 мая. Однако в столице возобновят работу все строительные компании и промышленные предприятия.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время онлайн-совещания с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что разрешение возобновить работу получат все промышленные предприятия и строительные компании. Владимир Путин отметил, что считает планы открытия «обоснованными».

Однако ограничения в отношении предприятий сферы услуг должны оставаться жесткими. Их ослабление может спровоцировать рост распространения коронавирусной инфекции среди населения. Послабления не коснутся и самого режима самоизоляции для жителей Москвы.

По информации на 6 мая, в России выявили 165 929 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. За все время пандемии в стране погибло 1537 пациентов, еще 21 327 человек поправились. Больше всего случаев заражения выявлено в Москве — там диагноз подтвердили у 85 973 человек. Из них у 5858 заболевание выявили за последние сутки.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что в стационарах страны находятся около 80 тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на этот диагноз. Больше тысячи из них находятся на ИВЛ, в том числе — четверо детей. Мурашко отметил, что мужчины труднее женщин переносят COVID-19 — у них чаще встречается тяжелая форма заболевания.