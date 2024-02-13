Знаменитости 13 февраля 2024, 13:33 Киркоров искупил участие в «голой» вечеринке концертом в больнице Горловки RT: Филипп Киркоров выступил в больнице Горловки в ДНР РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров выступил перед пациентами больницы Горловки. Он привез им подарки и спел песни, сообщил RT.

Артист приехал в госпиталь, одевшись во все черное. Он заявил медработникам и раненым солдатам, что не уедет из России, так как здесь его дом и семья.

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Источник «360» сообщал о приезде короля российской эстрады в ДНР утром 13 февраля. Филиппу Киркорову после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой объявили бойкот. Премьеру шоу «Маска» с его участием перенесли, а фильм «Иван Васильевич меняет все» пересняли.

Киркоров признал, что поступил безответственно. Его фраза о входе «не в ту дверь» стала мемом. Появилась информация о возвращении звезды на телевидение в новом образе — деловом костюме вместо страз.

В ДНР съездил еще один посетитель «Мутабора» певец Дима Билан. Он побывал в Республиканском травматологическом центре, детском центре и приюте для животных. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил звездам искупить вину за участие в вечеринке, пройдя подготовку в учебном центре спецназа в Гудермесе.