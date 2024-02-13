Эксклюзив 13 февраля 2024, 10:34 Филипп Киркоров прибыл в ДНР РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику утром 13 февраля. Об этом «360» сообщил источник.

Подробной информации о планах поп-звезды нет. По некоторым данным, Киркоров планирует выступить с концертом. Не исключено, что он встретится с участниками СВО, которые проходят лечение в одном из госпиталей ДНР.

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Киркоров, наряду с другими звездами отечественного шоу-бизнеса, угодил в скандал в конце прошлого года после участия в так называемой голой вечеринке. Его и других участников мероприятия, организованного блогером Настей Ивлеевой, подвергли резкой критике за вызывающее поведение. Формат и характер мероприятия оскорбил многих россиян. После «голой» вечеринки концерты ее участников начали массово отменять.

Сам Киркоров на фоне скандала улетел в США. Как пояснил его продюсер, 56-летний исполнитель просто хотел побывать на концерте певицы Мадонны, творчество которой ему нравится.