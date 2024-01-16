Знаменитости 16 января 2024, 17:34 Билан посетил Донбасс с гуманитарной помощью Певец Дима Билан съездил в Донбасс с партией гумпомощи

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Певец Дима Билан приехал в Донбасс с партией гуманитарной помощи. О поездке сообщило dnr-news.ru.

По информации издания, певец съездил в Республиканский травматологический центр, где вручил подарки детям. Также навестил детский центр в Горловке, предоставив учреждению кондиционеры.

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Помимо этого, певец оказал финансовую помощь приюту для бездомных животных. Речь идет о сумме три миллиона рублей, отметили журналисты. А в другом приюте артист взял себе питомца — кота по имени Шахтер.

Также Билан провел встречу с участниками спецоперации и мирными жителями, которым требуются операции по протезированию.

На поездку артиста обратили внимание также ряд Telegram-каналов, напомнив, что совсем недавно певец посещал скандальную «голую вечеринку»блогерши Насти Ивлеевой. По мнению критиков артиста, целью визита в Донбасс Билана была попытка обелить свою репутацию.

Высказал негативную оценку в адрес Билана и военкор ВГТРК Андрей Руденко. Правда, он вскоре удалил эти сообщения.

«Удалил гневные посты, потому что, как оказалось, он привез реальную помощь детям в виде протезов. Я многое не поддерживаю в действиях этой „элиты“, но здесь дети, а это святое», — пояснил Руденко в своем Telegram.