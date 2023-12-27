Власть 27 декабря 2023, 20:52 «Не словом, а делом». Кадыров сделал «дельное предложение» раскаявшимся участникам «голой» вечеринки Кадыров: гости «голой» вечеринки Ивлеевой должны приехать в Чечню РИА «Новости»

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Гостям «сатанинской» вечеринки Насти Ивлеевой, которые раскаиваются, нужно на деле показать свою искренность. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил им пройти подготовку в учебном центре спецназа в Гудермесе, об этом чеченский лидер написал в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал ситуацию сложной и высказал свое «дельное предложение, чтобы на деле показать свою солидарность с СВО и ее героями.

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«И мне кажется, здесь тот самый случай, когда свою гражданскую позицию и искренность нужно доказывать не словом, а делом. <…> Предлагаю каждому участнику разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе», — заявил глава Чечни.

Он отметил, что нет ничего зазорного, чтобы помочь в организации тренировок и других хозяйственных дел. Это будет действием, доказывающим патриотизм и сопереживание.

Российские звезды, засветившиеся на Naked party Насти Ивлеевой, записали покаяния. Многие из них поплатились за участие в «голой вечеринке» сорванными контрактами и концертами.