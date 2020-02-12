Боярский вечно нарушает правила парковки. Почему ему все сходит с рук?

Михаил Боярский известен не только как актер и исполнитель. Российский артист нередко попадал в истории, связанные с нарушением ПДД. И машину на «встречке» парковал, и на тротуар заезжал. «360» вспомнил, какие еще правила не соблюдает артист.

Поведение Боярского на дорогах Санкт-Петербурга обсуждают в Сети последние несколько месяцев. Осенью 2019 года его Mercedes заметили на пересечении Большой Конюшенной улицы и Невского проспекта.

Жена Боярского заступилась за супруга и попросила не травить мужа. Лариса Луппиан заметила, что парковаться на Невском попросту негде. Иномарку, по ее словам, пришлось бросить: актер остановился возле аптеки, чтобы купить лекарства.

«У нас что, никто не нарушает? Заплатим штраф», — заметила актриса. Боярскому действительно пришлось заплатить за парковку на встречной полосе восемь тысяч рублей. Сам он уверял, что отсутствовал в городе в день нарушения, и призвал ГАИ разобраться в случившемся.

Всего через несколько дней черную иномарку с приметными номерами увидели на набережной Мойки, рядом с домом, где живет актер. Задними колесами машина стояла на зебре.

По данным «Фонтанки.ру», в этом же месяце и на той же набережной автомобиль Боярского был припаркован частично на тротуаре — и неоднократно. Оставляли Mercedes и прямо после знака «Остановка запрещена».

С журналистами, пытавшимися получить от актера комментарий, он вел себя достаточно сурово. Сначала прямо сказал, что ему безразлично мнение прессы, а потом просто отказался разговаривать.

Еще одна неприятная ситуация произошла в ноябре 2019 года. Тогда в СМИ появились публикации о том, что Mercedes с номерами Боярского сбил человека и скрылся с места аварии. Сам артист опроверг эту информацию.

В 2020-м Боярский, очевидно, решил не изменять привычкам. Его опять уличили в неправильной парковке. Иномарку актер мало того что оставил на мосту, так еще и снова заехал на ней на тротуар.

Источник фото: «ВКонтакте»

В беседе с изданием «Подъем» главный мушкетер страны признался, что ему уже «все надоели» с вопросами о нарушении правил дорожного движения.

«Как вы мне все надоели. Все без исключения», — сказал Боярский.

В конце прошлого года Михаил Боярский снова вошел в состав общественного совета при ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. В организации заявили, что нарушения артистом ПДД основанием для исключения не являются.