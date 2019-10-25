Боярского не исключат из Общественного совета полиции Петербурга за нарушение ПДД

Боярского уличили в парковке на встречке. Он предложил ГАИ разобраться в этом Подробнее

В организации сообщили, что порядок вступления и исключения строго регламентируется законом. Допущенные Боярским нарушения не могут повлиять на его членство в совете.

Как сообщило ИА «Невские новости», результаты расследования ГИБДД инцидента с парковкой Боярского на встречной полосе Невского проспекта остались неизвестны.