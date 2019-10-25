Боярского не исключат из Общественного совета полиции Петербурга за нарушение ПДД
Общественный совет при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти заявил, что нарушение народным артистом Михаилом Боярским правил дорожного движения не является основанием для его исключения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу совета.
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В организации сообщили, что порядок вступления и исключения строго регламентируется законом. Допущенные Боярским нарушения не могут повлиять на его членство в совете.
Как сообщило ИА «Невские новости», результаты расследования ГИБДД инцидента с парковкой Боярского на встречной полосе Невского проспекта остались неизвестны.