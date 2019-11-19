Боярского уличили в парковке на встречке. Он предложил ГАИ разобраться в этом Подробнее

По данным газеты, автомобиль с места ДТП скрылся. Авария произошла на улице Оптиков, 4.

В беседе с «360» Михаил Боярский опроверг эту информацию. Он отметил, что в аварию не попадал и впервые слышит об этом инциденте.

Однако «Невские новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах утверждают, что месяц назад на черном автомобиле именно с такими номерами был замечен Михаил Боярский.