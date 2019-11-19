Mercedes с номерами Боярского сбил человека — СМИ
Машина Mercedes с теми же регистрационными номерами, что у российского актера и певца Михаила Боярского, сбила насмерть человека в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщило издание «Невские новости».
Боярского уличили в парковке на встречке. Он предложил ГАИ разобраться в этомПодробнее
По данным газеты, автомобиль с места ДТП скрылся. Авария произошла на улице Оптиков, 4.
В беседе с «360» Михаил Боярский опроверг эту информацию. Он отметил, что в аварию не попадал и впервые слышит об этом инциденте.
Однако «Невские новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах утверждают, что месяц назад на черном автомобиле именно с такими номерами был замечен Михаил Боярский.