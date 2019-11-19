  • Mercedes с номерами Боярского сбил человека — СМИ

    19 ноября 2019, 22:01

    Наталья Жуковская

    Машина Mercedes с теми же регистрационными номерами, что у российского актера и певца Михаила Боярского, сбила насмерть человека в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщило издание «Невские новости».

    Боярского уличили в парковке на встречке. Он предложил ГАИ разобраться в этом

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    По данным газеты, автомобиль с места ДТП скрылся. Авария произошла на улице Оптиков, 4.

    В беседе с «360» Михаил Боярский опроверг эту информацию. Он отметил, что в аварию не попадал и впервые слышит об этом инциденте.

    Однако «Невские новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах утверждают, что месяц назад на черном автомобиле именно с такими номерами был замечен Михаил Боярский.