  • Боярский опроверг участие в аварии на своем Mercedes

    19 ноября 2019, 22:16

    Екатерина Земская, Наталья Жуковская

    Российский актер Михаил Боярский прокомментировал «360» информацию СМИ о том, что его машина попала в аварию. Он отметил, что вообще впервые слышит об этом.

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    «Я понятию не имею об этом (об аварии — прим. ред.). Я сейчас на концерте», — отметил актер.

    Ранее издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявило, что Mercedes с теми же регистрационными номерами, что Михаила Боярского, сбил насмерть человека в Приморском районе Санкт-Петербурга.

    Авария якобы произошла на улице Оптиков, 4 и автомобиль с места ДТП скрылся.