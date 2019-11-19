Боярский опроверг участие в аварии на своем Mercedes

Российский актер Михаил Боярский прокомментировал «360» информацию СМИ о том, что его машина попала в аварию. Он отметил, что вообще впервые слышит об этом.

Mercedes с номерами Боярского сбил человека — СМИ Подробнее

«Я понятию не имею об этом (об аварии — прим. ред.). Я сейчас на концерте», — отметил актер.

Ранее издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявило, что Mercedes с теми же регистрационными номерами, что Михаила Боярского, сбил насмерть человека в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Авария якобы произошла на улице Оптиков, 4 и автомобиль с места ДТП скрылся.