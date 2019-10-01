Боярского уличили в парковке на встречке. Он предложил ГАИ разобраться в этом

Известный актер и музыкант Михаил Боярский ехал по Санкт-Петербургу и припарковал свой автомобиль на встречной полосе. Видео с Mercedes появилось в Сети, но исполнитель заявил, что в городе его не было.

«Наверно, это было не сегодня, меня в городе не было. А если я нарушил, то пусть ГАИ ко мне придет и разбирается», — рассказал Боярский РЕН ТВ.

Перед этим было опубликованы кадры с места пересечения Большой Конюшенной улицы и Невского проспекта. На видео черная иномарка выруливает на встречку и останавливается. Через некоторое время из машины выходит человек очень похожий на Боярского и переходит улицу по переходной разметке.

Как рассказали 78.ru начальник отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу области Татьяна Суслова, правоохранители заинтересовались кадрами и уже начали проверку. Полиция должна установить когда именно произошел инцидент, а также узнать все обстоятельства незаконной парковки.

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Несмотря на грубое нарушение, поступок Боярского очень развеселил пользователей Сети. Комментаторы сразу вспомнили популярный фильм с актером и принялись отпускать шутки.

«Куда смотрят гвардейцы кардинала?» — спросил один из-подписчиков.

«Нарушает, каналья!», — продолжил другой мужчина. Следующий пользователь заявил, что все вокруг весьма нехорошие люди, а «один он Дартаньян», имея в виду актера.