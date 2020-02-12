Боярский оставил машину в неположенном месте на ночь

Живущий в Петербурге актер Михаил Боярский припарковался на мосту в центре города. Кроме того, он вновь заехал на тротуар. В этот раз внедорожник, предположительно принадлежащий артисту, заметили неподалеку от его дома.

В группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» выложили фото незаконной парковки. Там уточнили, что актер оставил машину на 2-м Зимнем мосту.

Согласно ПДД останавливаться, а также парковаться на мостах запрещено.

В паблике предположили, что в собственном дворе Боярскому парковочного места не хватило, и он поставил авто на ночь неподалеку.

Источник фото: ВКонтакте

Боярский водит черный Mercedes GLC. Актер и раньше парковался, невзирая на правила. Минимум дважды его автомобиль замечали на Невском проспекте, где стоянка запрещена. За нарушение водителя штрафовали.

В октябре 2019 года Боярскому выписали штраф в восемь тысяч рублей за парковку на встречной полосе.