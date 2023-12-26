Знаменитости 26 декабря 2023, 12:15 «Формируем согласно закону». Росфинмониторинг объяснил внесение Бориса Акунина в список экстремистов Росфинмониторинг: Бориса Акунина внесли в список экстремистов по закону Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress

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Список причастных к террористической или экстремистской деятельности лиц пополняют на основании законодательства, следственных действий и судебных решений. Росфинмониторинг включил в него писателя Бориса Акунина* (Григория Чхартишвили*) не по собственной инициативе, заявил РБК замруководителя ведомства Герман Негляд.

«Мы формируем этот перечень на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы. <…> Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону», — сказал он.

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Основания для включения в список лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, и исключения из него, по словам Германа Негляда, перечислили в законе. Росфинмониторинг, по его словам, получил от компетентных органов копию решения о возбуждении уголовного дела и внес обвиняемого в реестр. Ему заблокируют банковские счета и карты, но разрешат гуманитарные транши — официальный заработок и выплаты по обязательствам, которые возникли до внесения в список экстремистов.

Замруководителя службы признался, что читал книги Бориса Акунина*. По мнению Германа Негляда, талант не должен освобождать писателя от ответственности.

Борис Акунин* в разговоре с российскими пранкерами отказался осуждать атаки Украины по Крыму и другим территориям. Следком возбудил уголовное дело о фейках об армии и планировал объявить писателя в розыск.

* Включен в список лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности.