Важное 18 декабря 2023, 15:58 Писатель Борис Акунин попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в список террористов и экстремистов РИА «Новости»

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Автор серии книг об Эрасте Фандорине Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из обновленного списка на сайте ведомства.

Из опубликованного реестра следует, что в список внесли Григория Шалвовича Чхартишвили 1956 года рождения, уроженца Зестафони Грузинской СССР.

Писатель, переводчик с японского и литературовед Григорий Чхартишвили публиковался под псевдонимами Борис Акунин, Анна Борисова и Анатолий Брусникин. Он уехал из России в 2014 году и обосновался в Лондоне.

На минувшей неделе автор в ходе общения с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявил, что не против обстрелов России со стороны Украины. Звонившие представлялись президентом Украины Владимиром Зеленским.

После начавшегося скандала генеральный директор издательства АСТ Павел Гришков объявил, что приостанавливает выпуск книг Бориса Акунина до юридической оценки политического высказывания автора. Продажу произведений также временно прекратили площадка «Литрес», интернет-магазин «Лабиринт» и сеть магазинов «Читай-город — Буквоед».