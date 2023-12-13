Общество 13 декабря 2023, 15:53 Акунин отказался осуждать атаки Украины на российские города Писатель Акунин признался, что не протестует против обстрелов Крыма Украиной Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress

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Писатель Борис Акунин признался, что не возражает против атак Вооруженных сил Украины на Крым и другие российские территории. Автор книг об Эрасте Фандорине заявил об этом пранкерам Вовану и Лексусу, запись розыгрыша они опубликовали в своем Telegram-канале.

Акунин пообщался с человеком, выдавшим себя за президента Украины Владимира Зеленского. У писателя спросили, согласен ли он, что обстрелы Крыма со стороны ВСУ обоснованы.

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«Это не вызывает протеста ни у кого из нас. Мы очень хорошо это понимаем», — ответил автор романов.

Также Акунину позвонили от лица бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. В этом разговоре писатель сказал, что с пониманием относится к атакам на российские города дронами ВСУ. По словам Акунина, он остро ощущает «опасность, исходящую от Москвы».

Ранее Вован и Лексус разыграли писателя Дмитрия Быкова*. С ним поговорили от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В беседе Быков* заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства русских и атак на российские города.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.