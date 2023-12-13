13 декабря 2023, 15:53
Акунин отказался осуждать атаки Украины на российские города
Писатель Акунин признался, что не протестует против обстрелов Крыма Украиной
Писатель Борис Акунин признался, что не возражает против атак Вооруженных сил Украины на Крым и другие российские территории. Автор книг об Эрасте Фандорине заявил об этом пранкерам Вовану и Лексусу, запись розыгрыша они опубликовали в своем Telegram-канале.
Акунин пообщался с человеком, выдавшим себя за президента Украины Владимира Зеленского. У писателя спросили, согласен ли он, что обстрелы Крыма со стороны ВСУ обоснованы.
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«Это не вызывает протеста ни у кого из нас. Мы очень хорошо это понимаем», — ответил автор романов.
Также Акунину позвонили от лица бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. В этом разговоре писатель сказал, что с пониманием относится к атакам на российские города дронами ВСУ. По словам Акунина, он остро ощущает «опасность, исходящую от Москвы».
Ранее Вован и Лексус разыграли писателя Дмитрия Быкова*. С ним поговорили от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В беседе Быков* заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства русских и атак на российские города.
*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
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