Культура 19 декабря 2023, 00:07 Не только Фандорин. Чем известен внесенный в список экстремистов писатель Борис Акунин Писателя Бориса Акунина признали экстремистом, его книги пока не под запретом Википедия

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Известный под псевдонимом Борис Акунин писатель, переводчик и культуролог Григорий Чхартишвили стал фигурантом списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Против него также возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма и за распространение фейков о ВС России. Как выпускник историко-филологического факультета Института стран Азии и Африки МГУ стал крупным российским писателем, вспомнил «360».

Увлечение Японией

Уроженец грузинского города Зестафони Григорий Чхартишвили вырос в Москве. Его отец — офицер-артиллерист и кавалер ордена Красной Звезды, а мать — учительница русского языка и литературы. Сына они привезли в столицу, когда ему было два года.

В студенческие годы Чхартишвили проникся японской культурой после просмотра нескольких постановок национального театра. Он получил специальность японоведа и начал заниматься литературными переводами современных писателей соседней страны.

Благодаря его работе на русском языке вышли произведения Януси Иноуэ, Кобо Абэ, Кэндзи Маруямы и других. Но не все книги японских писателей могли увидеть свет в Советском Союзе. Так было с произведениями Юкио Мисимы, писателя-самурая, покончившего с собой после неудачной попытки государственного переворота.

Сам Чхартишвили признавался, что переводил книги Мисимы исключительно для собственного удовольствия.

«Это была самая чистая литературная работа из всех, которыми я на своем веку занимался», — признавался писатель.

За свои переводы много лет спустя, в 2005 году, писатель удостоился почетной грамоты МИД Японии за вклад в углубление российско-японских отношений, а в 2009 году стал кавалером ордена Восходящего солнца четвертой степени.

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Именно переводы произведений Юкио Мисимы выдали в писателе настоящего мастера. В 2007 году японское издательство «Коданся» вручило Чхартишвили «Премию Нома» за работы с книгами давно ушедшими из жизни писателя. Он стал первым за 16 лет россиянином, который получил эту престижную литературную награду.

«Григорий Чхартишвили воспроизвел стиль творчества Юкио Мисимы не только с точностью, но и с полной художественной достоверностью», — сказал на церемонии награждения председатель жюри Мицуеси Нумано.

Тогда же он упрекнул писателя, что тот тратит слишком много времени на собственную литературу и не уделяет времени новым переводам японских книг.

Рождение и смерть Фандорина

Первая книга из многотомной серии об Эрасте Фандорине «Азазель» вышла в 1998 году и произвела настоящий взрыв. Роман стал одним из самых продаваемых. Но автор изначально задумывал целую серию, где каждая книга представлял собой отдельный детективный поджанр, от конспирологического до шпионского и политического.

Сам Чхартишвили говорил, что в его первой книге главный герой вовсе не гениальный сыщик, а леди Эстер, которая раскрывала в детях скрытые таланты. Именно поэтому в английском переводе роман вышел под названием «Зимняя королева».

Однако любимчиком читателей оставался Фандорин. Писатель говорил, что для изображения своего главного героя взял 20% Печорина, 30% князя Мышкина, 10% Андрей Болконского, часть от полковника Най-Турса из «Белой гвардии» и агента Дейла Купера из сериала «Твин Пикс».

«Взболтать, дать отстояться в течение трех первых романов, а потом относиться как к живому человеку, от которого автор может ожидать всего чего угодно», — отмечал Чхартишвили.

Для привлечения читателя первые четыре романа серии вышли в один год. Читателя фактически подсадили на приключения гениального сыщика и всем хотелось еще и еще. Чхартишвили удовлетворял спрос и еще три романа вышли спустя год.

Кадр: фильм «Статский советник» / Википедия

В восьмом с говорящим названием «Коронация, или Последний из романов» автор включил в образ одного из персонажей самого себя, фактически заложив своеобразную «пасхалку». Этим героем стал Мистер Фрейби: если набрать фамилию на клавиатуре без переключения на русскую раскладку, то получится псевдоним — Акунин.

При этом автор как истинный злодей несколько раз «убивал» своего героя», но тот каждый раз оживал и возвращался к читателям. Так было после романа «Черный город», когда в дорвавшегося до Баку сыщика выстрелил его новый помощник.

Казалось бы, окончательно с Фандориным Борис Акунин попрощался после выхода книги «Не прощаюсь», но нет. В этом году вышел «внеплановый», по словам автора, роман «Яма».

Кто такой Акунин

Изначально никакого имени в псевдониме Григория Чхартишвили не было. Романы выходили под авторством Б. Акунин. Своеобразная дань уважения одному из теоретиков анархизма и основателю народничества «Борис» появилась потом.

Писатель объяснял, что Акунин в переводе с японского — злой гений, но идеалист. Полностью это понятие автор раскрыл в романе «Алмазная колесница».

При этом Чхартишвили признавался, что одной из главных причин возникновения псевдонима стала необходимость отделить серьезную работу от развлекательной литературы, так как покупателям в магазинах сложно было бы каждый раз выговаривать фамилию Чхартишвили.

РИА «Новости»

Литературные эксперименты

Большую часть своих интервью писатель давал под именем Бориса Акунина. Отвечая на вопрос о целях, которую он преследовал, выпуская серию о Фандорине, автор признавался, что хотел найти профессию, которая обеспечит материальную и социальную свободу, получить удовольствие от писательской работы, а также провести эксперимент с литературными стилями.

Эксперименты действительно удались. Кроме Фандорина, Борис Акунин создал трилогию и о монахине Пелагии, ставшей детективом в провинциальной России XIX века. Кроме того, из-под пера Акунина вышла целая серия про потомка Фандорина, живущего в современной Москве.

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После была серия «Жанры», открывшаяся «Детской книгой», впоследствии разделенной на версию для мальчиков и девочек. Но и это не все. Популярные в нулевые романы писателей Анатолия Брусникина и Анны Борисовой — это все еще Борис Акунин. Хотя изначально он отрицал, что имеет отношения к этим авторам.

Одной из последних работ Акунина стала многотомная «История Российского государства», встреченная профессиональными историками достаточно прохладно. Писатель уже пробовал себя в подобном жанре, когда между публикацией между романами о Фандорине выпустил публицистический труд «Писатель и самоубийство», рассказывающий о добровольно ушедших из жизни авторов. Книга, которую писатель охарактеризовал «Энциклопедией литературицида», вышла под его настоящим именем.

Писатель — экстремист

Уголовное дело за публичное оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России против Бориса Акунина завели после того, как его разыграли российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Они выдали себя за президента Украины Владимира Зеленского и вывели автора на откровенное признание. Чхартишвили заявил что не станет протестовать, если ВСУ начнут обстреливать российскую территорию.

После скандала генеральный директор издательства АСТ Павел Гришков объявил, что приостанавливает выпуск книг Бориса Акунина до юридической оценки политического высказывания автора. Продажу произведений также временно прекратили площадка «Литрес», интернет-магазин «Лабиринт» и сеть магазинов «Читай-город — Буквоед»

Несмотря на уголовное дело и включения Григория Чхартишвили в реестр экстремистов и террористов, читать и покупать его книги еще можно. Об этом написал адвокат правозащитной организации «Первый отдел» Евгений Смирнов.

Он пояснил, что книги Акунина, а также снятые по ним фильмы и сериалы в реестр пока не попали. Окончательное решение о творческих продуктах примет Минюст или суд. При этом на самого писателя принятое в России решение фактически никак не повлияет. Уже много лет он живет за границей. Но то, что его доходы за счет сокращения продаж книг сократится, очевидно.