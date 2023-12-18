Общество 18 декабря 2023, 18:44 СК подтвердил возбуждение уголовного дела против писателя Акунина СК: Борис Акунин стал фигурантом дела об оправдании терроризма и фейках об армии РИА «Новости»

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Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении писателя Григория Чхартишвили, более известного как Борис Акунин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В главке СК уточнили, что Акунина подозревают в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил России. Речь идет о статьях 205.2, статье 207.3 УК РФ. В пресс-службе добавили, что следственные органы планируют объявить Чхартишвили в розыск.

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Известно, что издающийся в России Акунин с 2014 года проживает в Великобритании. В понедельник его включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее Акунин в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что не против обстрелов ВСУ российской территории. Эти слова вызвали большой общественный резонанс, после чего сотрудничавшее с Акуниным издательство АСТ решило приостановить распространение его книг.