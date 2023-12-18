Знаменитости 18 декабря 2023, 17:49 Акунин стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС России Уголовное дело о дискредитации ВС России возбудили против писателя Акунина РИА «Новости»

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Следственные органы возбудили уголовное по статье 280.3 за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России в отношении писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник издания уточнил, что уголовное дело возбудили на прошлой неделе. Правоохранители планируют объявить Акунина в розыск.

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Писателя также включили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Известно, что публикующийся в России Акунин с 2014 года живет в Великобритании.

Создателя цикла книг об Эрасте Фандорине неоднократно разыгрывали пранкеры. В телефонном разговоре с Вованом и Лексусом он заявил, что не против обстрелов Крыма со стороны ВСУ. Акунин также отмечал, что ощущает «исходящую от Москвы» опасность, поэтому с пониманием реагирует на атаки по российским городам с использованием беспилотников.

*Борис Акунин включен в список экстремистов и террористов в России.