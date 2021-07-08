Актрису Веру Алентову выписали из больницы

Дочь актрисы Веры Алентовой Юлия Меньшова опровергла слухи о ее реанимации. Она выложила фото в Instagram с подписью «мамочка дома».

Актриса рассказала, что Веру Алентову в реанимацию не переводили. Ее планово выписали из больницы 7 июля после двух отрицательных тестов на коронавирус и контрольного КТ. Юлия Меньшова добавила, что у ее мамы вырабатываются антитела, которые не представляют опасности для окружающих. Об этом она написала в Instagram.

«После перенесенной болезни мама очень слаба», — написала Меньшова.

Источник фото: instagram.com/juliavmenshova/

Вера Алентова попала в больницу в конце июня, у нее был обнаружен коронавирус. За несколько дней до этого был госпитализирован ее муж, режиссер Владимир Меньшов. Он не смог побороть COVID-19 и умер 5 июля. В четверг, 8 июля, состоится прощание в Доме актеров, режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее стало известно, что на похороны Владимира Меньшова не смогут прийти президент России Владимир Путин и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Режиссер пропустит прощание с коллегой из-за здоровья.