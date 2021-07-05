Прощание с Меньшовым пройдет 8 июля в Доме кино

Прощание с Владимиром Меньшовым пройдет 8 июля в Доме кино. Об этом заявили в Союзе кинематографистов.

«Прощание с Владимиром Валентиновичем состоится 8 июля в 11:00 в Большом зале Дома кино. По предварительной информации, похороны [пройдут] на Новодевичьем кладбище», — приводит ТАСС слова секретаря Союза кинематографистов России Михаила Калинина.

Кинорежиссер и актер Владимир Валентинович Меньшов умер 5 июля от последствий заражения коронавирусом. Ему был 81 год. О том, что он заболел ковидом, стало известно в конце июня. Его лучший друг режиссер Карен Шахназаров в разговоре с «360» заявил, что Меньшов был эпохальной фигурой, и выразил соболезнования всему русскоговорящему миру.

Актер Валентин Смирнитский назвал ушедшего кинематографиста олицетворением советского кино. По словам актера, он находится в шоке после новости о смерти Меньшова.