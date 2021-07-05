Умер Владимир Меньшов

Умер режиссер и актер Владимир Меньшов. Об этом сообщил сайт «Мосфильма». Кинематографист ушел из жизни из-за последствий заражения коронавирусом.

«Киноконцерн „Мосфильм“ и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления „Мосфильма“ скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится в сообщении сайта.

«Мосфильм» выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Меньшова. В киноконцерне отметили, что потеряли дорогого друга, который отдавал студии все свои творческие силы и яркий талант. Информации о дате и месте прощания с Меньшовым пока нет.

Владимир Валентинович Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. В его фильмографии более сотни картин. Он снял такие народные кинохиты как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Розыгрыш» и другие ленты, которые любят миллионы зрителей. В 1981 году его культовая драма «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

О том, что Меньшов заболел ковидом, стало известно в конце июня.