Путин и Михалков пропустят похороны Владимира Меньшова

Похороны режиссера Владимира Меньшова пройдут без участия президента России Владимира Путина и председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова. Об этом News.ru сообщила директор гильдии актеров Валерия Гущина.

Она пояснила, что Михалков пропустит похороны коллеги из-за здоровья. Что именно произошло с режиссером собеседница уточнять не стала.

«Владимира Владимировича Путина тоже не будет», — добавила Валерия Гущина.

Гражданская панихида и церемония прощания с Владимиром Меньшовым пройдет в четверг, 8 июля, в здании Дома кино. После этого гроб с телом режиссера перевезут в Красное Село для отпевания в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Похоронят автора фильмов «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» на Новодевичьем кладбище.

Дочь ушедшего из жизни кинодеятеля телеведущая Юлия Меньшова на своей странице в Instagram напомнила, что отец приходил на Новодевичье еще мальчишкой. «С замиранием сердца читал имена на памятниках: „Чехов, Станиславский, Шостакович“».

Режиссер Владимир Меньшов умер в минувший понедельник, 5 июля, в одной из московских больниц. Причиной смерть стали последствия коронавирусной инфекции. Ему был 81 год. СМИ сообщили, что после смерти Владимира Меньшова, его вдова, актриса Вера Алентова попала в реанимацию. С коронавирусной инфекцией ее госпитализировали еще в июне.