СМИ: актрису Веру Алентову поместили в реанимацию

Актриса Вера Алентова находится в реанимации, написал Пятый канал. Ее госпитализировали с ковидом еще в июне.

По информации издания, накануне врачи сообщали, что самый опасный этап болезни позади и артистку перевели в общую палату. Теперь стало известно, что Алентову вновь отправили в реанимацию.

По данным издания, врачи оценивают состояние 79-летней актрисы как средне тяжелое и стабильное. Ухудшений и улучшений нет.

Веру Алентову положили в больницу в конце июня с подозрением на коронавирус, через несколько дней после госпитализации ее супруга Владимира Меньшова. Режиссер не смог перебороть болезнь, он умер 5 июля. Его похороны состоятся 8 июля в Доме кино.

Народная артистка России Вера Алентова стала одной из самых узнаваемых актрис СССР после роли Катерины в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Лента возглавила советский прокат в 1980 году. В 1981 году фильм был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и Государственной премии СССР.