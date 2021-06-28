СМИ: Актриса Вера Алентова госпитализирована с подозрением на коронавирус

Актрису Веру Алентову госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил РЕН ТВ. Ранее COVID-19 был выявлен у ее супруга, режиссера Владимира Меньшова. Он переносит заболевание в легкой форме, уточнил телеканал.

В каком состоянии находится Алентова, неизвестно. Ранее 79-летняя артистка сдала тест на коронавирус, результаты, по данным канала, пока не пришли.

Вера Алентова — народная артистка России. Одной из самых узнаваемых ее ролей стала Катерина в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Лента возглавила советский прокат в 1980 году.

Также Алентова снялась в фильмах «Время желаний», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и многих других. Актриса появилась и в нескольких сериалах, среди которых «И все-таки я люблю…» и «Дар Божий».

Вера Алентова — ведущая актриса Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Там она занята в трех спектаклях.

С 2009 года Алентова вместе с мужем руководит актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.